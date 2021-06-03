Эксперт-мониторинг событий 31 мая – 4 июня 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – проведения XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

На уходящей неделе после двухлетнего перерыва в Санкт-Петербурге проходил международный экономический форум (ПМЭФ).

Как отмечает эксперт "Минин-центра", руководитель международной научно-исследовательской лаборатории "Изучение мировых и региональных социально-политических процессов" НГЛУ, профессор Сергей Устинкин, Петербургский экономический форум – это первое международное мероприятие такого уровня и направленности в период постпандемийного перелома, которое составляет конкуренцию таким аналогичным мероприятиям как форум в Давосе.

Из-за пандемии многие страны до сих пор отказываются от проведения подобных мероприятий, а благоприятная обстановка в России позволила использовать этот факт, как конкурентное преимущество.

Поэтому сегодня ПМЭФ – это эффективный способ России заявить о своей экономической повестке, возможность дать актуальные и значимые сигналы для мирового сообщества. Особенно это актуально для в период необходимой экономической стабилизации и не менее необходимого развития России в постковидный период.

Также очевидно, что кроме международного значения, Петербургский форум – это возможности для внутреннего российского развития, т.к. одна из его задач - стимулирование постковидной экономики за счет перераспределения инвест-потоков внутри страны и привлечение новых ресурсов.

Ожидается, что ПМЭФ станет точкой в многомесячной работе правительства и губернаторского корпуса по улучшению инвестиционного климата как страны, так и регионов.

Не случайно, что в форуме принимает участие около 5000 представителей бизнеса и большой политики, что делает его крупнейшим очным мероприятием с начала пандемии и одним из крупнейших инвестиционных международных событий.

Всем российским регионам, и Нижегородской области в частности, это предоставляет широкие возможности для заключения соглашений сотрудничества широкого профиля.

В повестке форума заключение нескольких сотен крупных соглашений в сфере развития Арктики, Дальнего Востока, российского сельского хозяйства и промышленности с контрагентами из Австрии, Италии, Катара, Кореи, Китая, Саудовской Аравии, Германии, Финляндии и США.

Очень важно, что Нижегородская область принимает активное участие в работе форума. Научно-производственный потенциал Нижегородской области сегодня велик. Известные промышленные предприятия, научно-исследовательские центры и ВУЗы, объединяя свои усилия способны создавать научно-промышленные площадки мирового уровня.

Для реализации нижегородского потенциала очень важно тесное сотрудничество с ведущими госкорпорациями, такими как "Роскосмос".

Важно соглашение о сотрудничестве, подписанное губернатором Глебом Никитиным и руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, предусматривает внедрение инновационных технологий в ракетно-космическую технику, совершенствование подготовки высококвалифицированных кадров, популяризацию науки и космической деятельности среди молодежи.

Значение сегодня имеет и региональное продвижение в рамках реализации инфраструктурных проектов, что подразумевает привлечение инвестиций самого широкого профиля.

В этом отношении важность Петербургского форума для Нижегородской области заключается в том, что на нем был озвучен текущий рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Согласно рейтингу, в настоящий момент Нижегородская область по инвестиционной привлекательности заняла 6 место. При этом показательна динамика инвестиционного развития – по итогам 2020 г., наш регион находился на 18 позиции.

Одним из факторов такого роста является межрегиональное и международное сотрудничество.



На сегодняшний момент губернатором Глебом Никитиным на Петербургском форуме подписано более крупных 10 соглашений, которые будут способствовать устойчивому развитию и повышению уровня жизни жителей нашей Нижегородской области.

Региональная тема – итоги праймериз "Единой России"

На уходящей неделе были подведены итоги предварительного голосования "Единой России", завершившегося 30 мая.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, в целом по стране в голосовании приняло участие более 11 млн. граждан, что составило более 10% от общего числа всех избирателей. Достичь это удалось совмещением электронного и очного способов голосования, которое было в 42 регионах России, где было открыто более 45 тысяч избирательных участков. В остальных регионах избиратели голосовали только в онлайн-формате.

Что касается явки на онлайн-голосовании, то лучшие показатели по регионам были в пределах 5-6%. К их числу относится и Нижегородская область, где в праймериз приняло участие более 125 тысяч нижегородцев, или 5% избирателей.

В целом по результатам особых неожиданностей не случилось, что и характеризовал спокойный характер самой процедуры голосования.

С другой стороны, в праймериз "Единой России" произошло несколько важных процессов, которые повлияют как на контуры всей избирательной кампании, так и на ее результаты.

Прежде всего, праймериз дал возможность заранее или избежать ошибки, или выявить их основу для дальнейшего исправления. "Единая Россия" смогла на ранней стадии снять многие противоречия, которые объективно возникали между многочисленными кандидатами и центрами силы. Отбор политически активных и успешных претендентов происходил уже на стадии выдвижения. Не случайно период выдвижения кандидатов продлили на две недели, и по срокам он был гораздо больше, чем сам агитационный период.

С другой стороны, праймериз, как открытый механизм отладки выборной кампании "Единой России", дал возможность и ее будущим конкурентам увидеть агитационные ниши и технологические возможности для использования в своих выборных кампаниях. Также прошедший праймериз – это фактически раннее начало избирательной кампании до ее официального старта.

Активное участие в резонансных и массовых майских мероприятиях давало возможности участникам (особенно новым) для позиционирования в качестве фактических кандидатов избирательного процесса.

Очевидно, что это является агитационным преимуществом в выборном продвижении, т.к. официальный этап кампании накладывается на электорально неактивное лето. Таким образом праймериз – это не только репетиция выборов, но и фактический запуск их проведения.

Показательно, что предварительное голосование проходило по всем округам и уровням, которые будут задействованы в голосовании 19 сентября.

В Нижегородской области свои кандидатуры на участие в процедуре выдвинули почти 400 человек. Окончательные списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

Муниципальная тема – итоги онлайн-голосования в нижегородских муниципалитетах по объектам благоустройства на 2022 год

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, рейтинговое голосование проходило в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 19 муниципалитетах Нижегородской области (6 муниципальных районов и 13 городов) с 26 апреля по 30 мая на сайте golosZa.ru.

Всего проголосовало свыше 182 тыс. нижегородцев старше 14 лет. Для такого масштаба (а это не вся область) и сроков проведения – это очень хороший показатель вовлеченности граждан как в муниципальное развитие, так и в процесс использования современных онлайн-технологий.

Показателен и ресурсный масштаб проекта. Текущей весной начали благоустраивать пространства, отобранные в ходе предшествующего голосования 2020 года.

На благоустройство в текущем году будет направлено около 1,5 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей – это федеральные средства, 342 млн - областные и около 150 млн - муниципальные. Это позволит обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий.

В ходе онлайн-голосования текущего года в Нижнего Новгороде в план благоустройства 2022 г. было отобрано 30 территорий, при этом предусматривается расширения списка за счет экономия средств, полученных в ходе проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков.

В ходе завершённого 30 мая онлайн-голосования наиболее активными стали жители Нижнего Новгорода (особенно выделяется Автозаводский р-он), а также жители Арзамаса, Дзержинска и Бора. Отметим, также, что в настоящее время в Нижегородской области реализуется несколько программ инициативного бюджетирования, предусматривающих участие граждан в процедуру выбора приоритетов развития своих муниципалитетов.

Несколько из них предусматривают софинансирование разных уровней: регионального, муниципального бюджетов, и со стороны жителей.

В 2020 году появился новый формат инициативного бюджетирования, для которого софинансирование граждан и юридических лиц является добровольным условием, а основные средства на инициативные проекты предусматриваются из местного бюджета.