Глеб Никитин и Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Санкт-Петербургом Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данное соглашение предполагает сотрудничество в сферах науки, образования, культуры, государственной охраны объектов культурного наследия, архивного дела, туризма и спорта, архитектуры и градостроительства, а также профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде. Никитин отметил, что сотрудничество Нижегородской области с Санкт-Петербургом носит стратегический характер, особенно для промышленных предприятий.

Например, в судостроительной отрасли. Кроме того, новые направления взаимодействия есть в области науки и образования. "У нас благоприятные условия для наращивания сотрудничества общественных и деловых кругов, предпринимательских сообществ, представителей науки, культуры и образования", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также отметил, что регионы объединяют и другие факторы. "В этом году наша страна отмечает 800-летие со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Знаю, что в Нижнем Новгороде планируется открыть памятник ему. Петербург внес свой вклад в создание этого монумента. Наша компания "Возрождение" выполнила работы по сооружению и облицовке постамента", - сказал он.

Главы двух регионов также подписали план мероприятий по реализации соглашения на 2021-2023 годы. Планируется проведение бизнес-миссий нижегородских и петербургских предприятий и предпринимателей, установление партнерских отношений нижегородского технопарка "Анкудиновка" и "Технопарка Санкт-Петербурга", обмен опытом по созданию системы современных площадок интеллектуального развития и досуга для детей (таких, как детский технопарк "Кванториум") и др.

Также в рамках сотрудничества предполагается организацию программ культурного обмена, художественных и музейных выставок, выступлений профессиональных творческих коллективов государственных учреждений культуры Нижегородской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), который проходит 2-5 июня. Глава региона уже подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), с госкорпорацией "Роскосмос", группой STADA, а также обсудил меры поддержки автопрома с ООО "Фольксваген Груп Рус".

Также сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов подписали на площадке ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве при использовании онлайн-платформы для оказания помощи малому и среднему предпринимательству.