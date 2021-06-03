Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 7 по 14 июня 2021 года Культура и отдых

Карлик Нос театра Вера Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 7 по 13 июня, а также в дополнительный выходной 14 июня 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

10 июня - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);

11 июня - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

13 июня - мюзикл по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (0+);

13 июня - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

8 июня - балет Санъата Кибирова "Три поросенка" (0+);

9 июня - балет Петра Чайковского по сказке Шарля Перро "Спящая красавица" (0+);

11 июня - оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" (12+);

13 июня - балет Адана, Дриго, Делиба и Пуни по мотивам поэмы Дж. Байрона "Корсар" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

8 июня - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

9 июня - спектакль по произведениям Виктории Токаревой - "Параллельные влюбленности" (16+);

10 июня - спектакль по пьесе Наталии Мошиной "Сдвиг" (16+);

11 июня - спектакль по произведениям Петрушевской, Злотникова и Распутина "Три романса о любви" (16+);

12 июня - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);

13 июня - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

8 июня - мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка" (6+);

9,10 июня - музыкальный спектакль по мотивам народной сказки "Волк и семеро козлят" - "Волк, рок-н-ролл и козлята" (6+);

10 июня - спектакль по пьесе Флориана Зеллера " Папа " (16+);

11 июня - спектакль по новелле Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

8 июня - спектакль по сказке Владимира Маслова "Иван Царевич и Серый Волк" (6+);

9 июня - спектакль по пьесе Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича "Аленький цветочек" (6+);

10 июня - спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого "Золотой ключик" (6+);

11 июня - спектакль по сказке "Тайна абрикосового дерева" (6+);

12 июня - спектакль по пьесе Самуила Маршака "Кошкин дом" (6+);

13 июня - спектакль по мотивам белорусской сказки "Из рога всего много" - "Дед Микула и Журавль" (6+);

14 июня - спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга "Слоненок" (6+).

Детский театр "Вера":

8,10 июня – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

9,11 июня - спектакль по сказке Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (6+);

13 июня - музыкальная сказка по пьесе Елены Кисельковой "Карлик нос" (6+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

9 июня - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

7 июня - концерт Патриаршего хора Грузии "Басиани" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

10 июня - лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

11 июня - программа "Розетта" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

12 июня - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Чудеса на небесах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

13 июня - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), фестиваль детского творчества "Новые сказки старого города" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

Центр культуры и кино "Зарница": выставка работ фотохудожника, снимавшего звезд на кинофестивалях, Дениса Макаренко.