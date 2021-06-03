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Общество

"Ситуация с вырубкой деревьев рядом с Щелоковским хутором должна быть разрешена в соответствии с действующим законодательством", - Юрий Балашов

17 июня 2021 14:48  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от партии "Единая Россия" Юрий Балашов высказал свою позицию относительно нашумевшей ситуации с вырубкой зеленых насаждений на Щелоковском хуторе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на территории Щелоковского хутора идет вырубка деревьев для строительства жилого комплекса. Как пояснил застройщик, вырубка деревьев идет строго в границах земельного участка, который находится в его собственности. Участок не затрагивает Щелоковский хутор, а лишь прилегает к нему. По информации министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, территория, на которой происходит вырубка деревьев, не входит в территорию Щелоковского хутора, что подтверждается паспортом памятника природы. Участок был продан в ходе аукциона в 2014 году и находится в частной собственности.

"Как и многие нижегородцы, я обеспокоен сообщениями о вырубке зеленых насаждений в районе Щелоковского хутора. Провел уже несколько встреч с жителями, в том числе с активом совета общественного самоуправления поселка "Сахарный дол". Сейчас мы разбираемся в правомерности действий, и как можно разрешить правовую коллизию по территории, которая формально не является частью лесного массива, но составляет одно целое с экосистемой Щелоковского хутора", - сказал Юрий Балашов.

"Это вопрос нашей ответственности перед будущими поколениями нижегородцев. Поэтому беру его на личный контроль. Постараемся оперативно провести консультации с администрацией Советского района Нижнего Новгорода и министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Уверен, ситуация будет разрешена с учетом всех мнений и позиций и в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул парламентарий.

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Теги:
Единая Россия Законодательное собрание
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