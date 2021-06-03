Власти опровергли ведение строительных работ на территории парка "Щелковский хутор". Этот вопрос обсуждался на странице губернатора Нижегородской области в соцсети Instagram.
Нижегородцы выразили опасение, что на Щелковском хуторе начали вырубать лес.
В ответ на это министр земельных и имущественных отношений Нижегородской области Сергей Баринов сообщил, что данная территория никогда не входила в территорию парка. По его словам, это подтверждается паспортом природы "Щелковского хутора"
Также другие представители министерства рассказали, что данный участок был продан в ходе аукциона в 2014 году и сейчас находится в частной собственности.
"Все деревья описаны и получено положительное заключение Горкомэкологии, в том числе предусматривающее компенсационное восстановление деревьев", - добавили в ведомстве.
Как сообщает pravda-nn.ru, речь идет о соседнем участке, где планируется строительство нового жилого комплекса.
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