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Общество

Власти опровергли ведение строительных работ на территории парка "Щелковский хутор"

11 июня 2021 22:10  [58] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Власти опровергли ведение строительных работ на территории парка "Щелковский хутор". Этот вопрос обсуждался на странице губернатора Нижегородской области в соцсети Instagram.

Нижегородцы выразили опасение, что на Щелковском хуторе начали вырубать лес.

В ответ на это министр земельных и имущественных отношений Нижегородской области Сергей Баринов сообщил, что данная территория никогда не входила в территорию парка. По его словам, это подтверждается паспортом природы "Щелковского хутора"

Также другие представители министерства рассказали, что данный участок был продан в ходе аукциона в 2014 году и сейчас находится в частной собственности.

"Все деревья описаны и получено положительное заключение Горкомэкологии, в том числе предусматривающее компенсационное восстановление деревьев", - добавили в ведомстве.

Как сообщает pravda-nn.ru, речь идет о соседнем участке, где планируется строительство нового жилого комплекса. 

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Теги:
Лесное хозяйство Строительство
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