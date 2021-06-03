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Культура и отдых

Концерт группы "Руки вверх!" отменили в Нижнем Новгороде

18 июня 2021 11:59  [1] Культура и отдых

Фото: Instagram Сергея Жукова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Популярная российская группа "Руки вверх!" объявила о переносе своего стадионного концерта в Нижнем Новгороде. Информация об этом была опубликована в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

Напомним, это уже второй перенос выступления. Концерт на стадионе "Нижний Новгород" должен был состояться ещё в сентябре 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 он был отложен до следующего года.

Но и назначенное на 26 июня 2021 года юбилейное шоу, посвящённое 25-летю группы, также отменено из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе (в том числе и событий на свежем воздухе), которые вступили в силу с 18 июня

В связи с этим коллектив "Руки вверх!" принял решение о переносе концерта. "Нижний Новгород. Переносим концерт на 2022 год", - сообщили представители группы. Точных дат пока не называется.

Кстати, 19 июня на Нижневолжской набережной состоится фестиваль "Столица закатов", в рамках которого выступит Леонид Агутин и пройдёт фейерверк. Но проход на место мероприятия будет осуществляться строго по специальным подтверждениям.

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Теги:
Концерты Коронавирус Стадион
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