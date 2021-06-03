Еще 311 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 311 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 25 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрирован 291 новый случай COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 25 июня составляет 1.25 (вчера - 1.27).

По данным на 25 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 123 156 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 497 (вчера - 3 376).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 115 568 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 165 человек, а 25 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 091.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 882 081 человек, в том числе за последние сутки протестированы 11 728 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.