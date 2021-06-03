Еще 327 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Еще 327 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 327 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 311 новых случаев.

По информации на 26 июня в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 123 483 жителей, в том числе активных случаев зафиксировано 3 655 (вчера – 3 497).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 115 711 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 143 человека. 26 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 117.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса .



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий , на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.