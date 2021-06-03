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Анонсы событий для СМИ на 29 июня 2021 года
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Происшествия

Тело 12-летнего ребенка извлекли из р.Ветлуга в Варнавинском районе

29 июня 2021 12:12  [50] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тело 12-летнего ребенка извлекли из р.Ветлуга в Варнавинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел близ д.Булдаково.

Напомним, что накануне - 28 июня двое 12-летних детей пошли купаться на реку. Дети были одни, без сопровождения взрослых. Во время купания их захватило течение, один из мальчиков смог выбраться самостоятельно, а другой утонул.

Тело ребенка вынесло на отмель реки в двух км ниже по течению от места происшествия. Мальчика обнаружил рыбак.

Напомним, что с начала купального сезона (за неполный месяц июня) на водоемах Нижегородской области зарегистрировано 29 происшествий на воде. В общей сложности погибли 30 человек, в том числе 7 детей.

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Теги:
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