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Происшествия

Ураган повалил более 200 деревьев во всех районах Нижнего Новгорода

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Ураган повалил более 200 деревьев во всех районах Нижнего Новгорода

Ураган повалил более 200 деревьев во всех районах Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Последствия вчерашней стихии устраняют в Нижнем Новгороде. В ходе оперативного штаба были в мэрии были озвучены все зафиксированные случаи ЧП. По поручению главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, главы районных администраций держат ситуацию на личном контроле.

Аварийные бригады с ночи выезжают по заявкам жителей, освобождают линии электропередач, тротуары и дороги от упавших деревьев. По данным городского департамента благоустройства на 12:00 29 июня, на территории Нижнего Новгорода шквалистым ветром всего было повалено 204 дерева: 56 – в Нижегородском районе, 52 – в Советском, по 19 – в Приокском и Ленинском, 18 – в Московском, 17 – в Автозаводском районе, 14 – в Сормовском и 9 – в Канавинском.

Кроме того, в городе продолжается ремонт электросетей. В Ленинском районе поступило девять заявок по вопросу отключения электричества, в четырёх случаях из-за упавших деревьев были оборваны провода. Сегодня в течение дня все заявки будут отработаны.

В Приокском районе были зафиксированы два отключения освещения. На ул. Корейской, 3 подача электричества уже восстановлена, а по поводу отключения на пр. Гагарина, 128а администрация района направила гарантийное письмо в ресурсоснабжающую организацию.

В Советском районе до 8:00 29 июня повреждения электросетей были практически устранены ресурсоснабжающей организацией. До 17:00 будет восстановлен свет в 15 многоквартирных домах. Что касается деревьев, в районе идёт оперативная работа по обращениям граждан. Известно, что на ул. Генкиной 33/59, Ивлиева 20, Чукотской 24 деревья упали на автомобили.

В Канавинском районе продолжаются работы по вывозу поваленных деревьев - на Ярмарочном проезде, на улице Гордеевской, на улице Путейской, на бульваре Мира и других. В настоящее время распилено уже семь деревьев, проезжие части освобождены.

На территории Московского района также ликвидируют последствия урагана, освобождая проезды и тротуары от поваленных деревьев. Информация о повреждённых автомобилях и ЛЭП отсутствует.

В Автозаводском районе от сильных порывов ветра деревья упали на улицах Академика Павлова 28, Лескова 33, Садовой 21, а также на пр. Молодежный 30 и пр. Ильича, 20. Подрядные организации ликвидируют последствия.

В Сормовском районе в ночь на 29 июня были повалены деревья на улицах Вождей Революции 19, Мокроусова 7 (на машину), Коминтерна 244, Судостроительная 9, Свободы 36, Комитетская (между домами 43 и 45), Станиславского 4 и 35, Ясная 33, Юбилейный бульвар 23 и 25, Баренца 4 и 22, Никиты Рыбакова 7. В районе также идут работы по устранению последствий. В настоящее время электричество восстановлено в большей части домов частного сектора.

На территории Нижегородского района 30 деревьев с проезжей части и тротуаров уже убрали, остальные в работе. На утро 29 июня без электроэнергии находятся 18 многоквартирных жилых домов. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

В администрации Нижнего Новгорода напомнили, что узнать об отключениях, времени восстановления электроснабжения, оставить заявку можно по номеру контакт-центра Россетей – 8-800-220-02-20.

Сообщить о поваленных деревьях можно по следующим номерам:
- Приокский район - 465-93-94, 268-10-00,
- Советский район - 268-10-00, 8-800-220-02-20 (для частного сектора),
- Ленинский район - 258-07-50,
- Нижегородский район - 433-87-10,
- Канавинский район - 246-24-60,
- Московский район - 270-35-01,
- Автозаводский район -293-34-72,
- Сормовский район - 222-34–96.

Также заявку можно оставить на платформе Лобачевский или через сайт Госуслуг.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света и электричества остались 4 425 домов в 41 населенном пункте области.

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утром 29 июня рассказал, что в единую диспетчерскую службу Нижнего Новгорода поступило 37 сообщений о поваленных деревьях, в том числе девяти упавших на автомашины.

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Теги:
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