Почти 800 млн рублей пособий выплатили нижегородским многодетным семьям в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала года в Нижегородской области семьям, имеющим трёх и более детей, выплатили уже 792 млн рублей в виде пособий. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор уточнил, что эти ежемесячные выплаты полагаются семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком трёх лет.

Выплату, размер которой в 2021 году составляет 9 800 рублей, в регионе получают больше 13 тысяч семей. Причём около 1,5 тысячи из этого количества обратились за такой поддержкой впервые.

Как отметил Глеб Никитин, общая сумма финансирования на 2021 год - 1,6 млрд рублей. Из них 74% - это средства федерального бюджета и 26 % - регионального.

"В Нижегородской области растёт количество многодетных семей. Сейчас в регионе 27 782 таких семьи. Это больше, чем на 1 000, превышает статистику прошлого года. Для родителей очень важна поддержка именно на начальном этапе, пока ребёнок не пойдёт в садик", - сказал губернатор Нижегородской области.

Напомним, правительством Нижегородской области в 2020 году было принято решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения трёхлетнего возраста каждого ребёнка, родившегося после третьего. В 2019 году аналогичная выплата назначалась только на одного ребёнка.

О необходимости поддержки семей с детьми говорил в ходе Прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин. "Мы хотим чтоб от рождения ребенка и практически до школы и ее окончания тем семьям, кто оказался в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч семей Нижегородской области получили выплаты на детей от 3 до 7 лет по новым правилам. В частности, с начала 2021 года на счета граждан переведено уже 2,6 млрд рублей.