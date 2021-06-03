Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 4 июля COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 432 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 4 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 4 июля составляет 1.12 (вчера - 1.12).

По данным на 4 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 126 446 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 056 (вчера - 4 810).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 117 071 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 171 человек, а 24 случая заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 319.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 947 359 человек, в том числе за последние сутки протестированы 11 285 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса .



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий , на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.