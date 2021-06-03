Еще 448 нижегородцев заразились коронавирусом по состоянию на 5 июля

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Еще 448 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 5 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было зарегистрировано 432 новых случая COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции на 5 июля составляет 1.19 (вчера - 1.12).
По данным на 5 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 126 894 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 572 (вчера - 5 056).
На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 117 275 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 204 человека, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 347.
С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 980 441 человек, в том числе за последние сутки протестированы 10 794 жителей.
Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.
Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.
Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.
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