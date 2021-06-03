Количество рейсов в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода увеличили до четырёх в день Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Из международного аэропорта "Стригино " в Нижнем Новгороде в Санкт-Петербург можно улететь четыре раза в день. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Nordwind (совместно с Pegas Fly) на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров.

Авиаперевозчик обеспечит ранние утренние вылеты из Стригина - в 7:00. Компания также обслуживает вечерние рейсы в 19:30. Цены на билет стартуют с 2 761 рублей.

Кроме того, регулярные рейсы в Северную столицу осуществляет авиакомпания "Россия" с вылетом из Нижнего Новгорода в 13:25 и 19:05.

В пресс-службе аэропорта "Стригино" подчеркнули, что Санкт-Петербург находится в тройке по популярности среди российских направлений у нижегородских туристов. За полгода в путешествие по маршруту отправились более 25 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трёх в неделю.