Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2021 17:29  [54] Количество рейсов в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода увеличили до четырёх в день
14 июля 2021 17:05  [86] Остекление Ивановской башни отреставрировали в Нижегородском кремле
14 июля 2021 16:30  [135] Крупнейшая нижегородская аграрная выставка "День поля 2021" стартовала в Кстовском районе
14 июля 2021 16:13  [110] "Избиратели должны быть уверены, что результаты голосования будут соответствовать их выбору", - Александр Прудник
14 июля 2021 15:58  [165] Полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области
14 июля 2021 15:41  [126] "ТНС энерго Нижний Новгород" спишет пени должникам
14 июля 2021 15:33  [133] Более 12 тысяч одарённых школьников Нижегородской области бесплатно занимаются в образовательном центре “Вега”
14 июля 2021 14:31  [246] Кишечная палочка обнаружена в свинине нижегородского производства
14 июля 2021 14:13  [205] "ЭнергосбыТ Плюс" выявил нарушения в работе внутридомовой системы отопления в домах Дзержинска
14 июля 2021 13:17  [192] В трамваях на городском кольце расскажут об истории нижегородских улиц
Общество

Количество рейсов в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода увеличили до четырёх в день

14 июля 2021 17:29  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Из международного аэропорта "Стригино " в Нижнем Новгороде в Санкт-Петербург можно улететь четыре раза в день. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Nordwind (совместно с Pegas Fly) на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров.

Авиаперевозчик обеспечит ранние утренние вылеты из Стригина - в 7:00. Компания также обслуживает вечерние рейсы в 19:30. Цены на билет стартуют с 2 761 рублей.

Кроме того, регулярные рейсы в Северную столицу осуществляет авиакомпания "Россия" с вылетом из Нижнего Новгорода в 13:25 и 19:05.

В пресс-службе аэропорта "Стригино" подчеркнули, что Санкт-Петербург находится в тройке по популярности среди российских направлений у нижегородских туристов. За полгода в путешествие по маршруту отправились более 25 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трёх в неделю.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт Путешествия Стригино
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2021 09:32  [1903] Количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю
01 июля 2021 09:07  [893] Прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph