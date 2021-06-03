Фото:
Количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".
Согласно информации, с 6 июля к выполнению прямых вылетов приступит авиакомпания Nordwind.
Отмечается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам на воздушных судах Airbus A321. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на12:50, прибытие на Кипр, в город Ларнака - в 16:55.
Вылет из Ларнаки будет также осуществляться по вторникам в 18:05, прибытие в Стригино в 21:50.
Напомним, что в настоящее время прямые авиаперелеты из Нижнего Новгорода на Кипр осуществляют авиакомпании "Россия" и AZUR Air.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Стамбул возобновляются с 8 июля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+