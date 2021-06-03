Количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Количество рейсов на Кипр из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно информации, с 6 июля к выполнению прямых вылетов приступит авиакомпания Nordwind.

Отмечается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам на воздушных судах Airbus A321. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на12:50, прибытие на Кипр, в город Ларнака - в 16:55.

Вылет из Ларнаки будет также осуществляться по вторникам в 18:05, прибытие в Стригино в 21:50.

Напомним, что в настоящее время прямые авиаперелеты из Нижнего Новгорода на Кипр осуществляют авиакомпании "Россия" и AZUR Air.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Стамбул возобновляются с 8 июля.