Завод "Красное Сормово" передал "Альфе" четыре сухогруза Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ПАО Завод "Красное Сормово" передал транспортной компании "Альфа" четыре сухогруза. Об этом сообщили на заводе.

Согласно информации, были переданы сухогрузы: "Леонид Пестриков", "Николай Леонов", "Альфа Гелиос" и "Альфа Гермес".



Отмечается, что переданные судна успешно прошли швартовные и ходовые испытания в акватории Волги.

"Передача заказчику последнего судна планируется в ближайшее время", – сообщил генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово".

Напомним, что ранее завод спустил на воду сухогруз "Альфа Аквилон".

СПРАВКА:

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина – 16,98 м, высота борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке – 3,6 м.