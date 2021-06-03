Еще 29 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 527 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 531 новый случай COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 20 июля составляет 1.01 (вчера - 1.00).

По данным на 20 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 134 661 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 122 859 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 405 человек, а 29 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 763.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 104 943 человек, в том числе за последние сутки протестированы 10 529 жителей.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.