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Общество

Еще 530 человек заболели коронавирусом за сутки в Нижегородской области

19 июля 2021 12:01  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 531 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 19 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 533 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 19 июля составляет 1.01 (вчера - 1.00).

По данным на 19 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 134 134 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 122 454 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 398 человек, а 27 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 734.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 104 943 человек, в том числе за последние сутки протестированы 10 529 жителей.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
Коронавирус
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