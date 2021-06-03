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Спорт

ФК "НН" одержал победу над "Сочи" в первом матче РПЛ

27 июля 2021 10:26  [86] Спорт

Фото: с сайта ФК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над ФК "Сочи" в первом матче Тинькофф РПЛ 26 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Игра на стадионе "Нижний Новгород" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Гол был забит полузащитником Игорем Горбуновым в середине второго тайма сразу после его появления на поле.

Отмечается, что лучшим игроком матча был признан Артур Нигматуллин. В ходе матча он отразил несколько "опасных" ударов. Так, на 16 минуте футболист "Сочи" Кристиан Нобоа ударил со штрафного, и нижегородец дотянулся до мяча кончиками пальцев. Также он отразил мяч после удара головой Романа Воробьева.

"Игра сложилась для нас тяжело. Соперник доминировал на протяжении практически всего матча. "Сочи" - хорошая обученная команда с качественными футболистами в составе. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто больше владеет преимуществом. Я благодарен ребятам за самоотдачу и выдержку. Им было тяжело большую часть времени играть в обороне - и физически, и психологически. Но они сделали то, о чем мы договаривались и использовали свой момент. Очень здорово, что мы начали сезон с победы - исторической для клуба и его болельщиков", - прокомментировал игру главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков. 

Напомним, решение о том, что ФК "Нижний Новгород" будут играть в новом сезоне РПЛ было принято в мае.

Ранее был представлен календарь домашних игр ФК "НН" в элитном дивизионе российского футбола.

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Теги:
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