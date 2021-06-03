Водители нижегородских ретро-трамваев будут работать в стилизованной форменной одежде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Водители нижегородских ретро-трамваев будут работать в стилизованной форменной одежде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, сейчас она находится в стадии разработки и согласования.

Напомним, по маршруту №2 будут ходить современные трамваи, оформленные в ретростиле. Остановки в них будут объявлять вместе с кратким экскурсом в историю места.

Администрация закупает ретро-трамваи в лизинг. На их приобретение в бюджете города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей. Услуги по аренде оказывает АО "Сбербанк лизинг". Первый из 11 закупленных ретротрамваев начал работать на городском кольце в июле. Согласно контракту, остальные трамвайные вагоны будут доставлены до ноября 2021 года.

"По мере их поступление будет производится пусконаладка и обкатка, после чего они будут выходить на линию", - пояснили на предприятии.

Вагоны оборудованы по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. Двери трамвая оснащены подсветкой.

Ранее сообщалось, что все трамваи маршрута №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро.