Ещё 537 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заболеваемость COVID-19 не сбавляет обороты: 537 новых случаев инфицирования выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 29 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 28 июля, было зарегистрировано также 544 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В Нижнем Новгороде подтверждено 137 новых случаев, в районах области - 400. Наибольшее количество заболевших приходится на Дзержинск (+51), Выксунский район (+32) и Павловский район (+29). Всего в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 139 484 ​человек.

Коэффициент распространения инфекции в регионе немного вырос и по данным на 29 июля составляет 1.01.

На сегодняшний день от коронавируса вылечилось 127 081 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 488 человек.

Тем не менее, ещё 28 случаев заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 5 012.

В ходе масштабной вакцинации в регионе к 29 июля привились уже 733 383 (+ 13 796) нижегородцев. Ранее сообщалось, что лишь до 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации компонентами препаратов против COVID-19.

Напомним, в Нижегородской области дополнительно ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников гостиничных услуг, а также услуг доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской: соответствующее постановление главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко вышло 23 июля. Согласно документу, 60% штата должны быть привиты уже до 30 августа. В школах и детсадах до 20 августа должны быть привиты 60% коллектива.

Ранее сообщалось, что в регион прибыли 27 тысяч доз вакцины "Спутник V", почти 19 тысяч доз препарата "Спутник Лайт" и 9,5 тысяч доз "ЭпиВакКороны".