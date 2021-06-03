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Общество

Праздничную иллюминацию к 800-летию установят в Нижнем Новгороде на этой неделе

02 августа 2021 11:13  [119] Общество
Световой потолок на ул. Б.Покровской

Световой потолок на ул. Б.Покровской

Фото: с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Праздничную иллюминацию к 800-летию города установят в Нижнем Новгороде на этой неделе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте градостроительного развития и архитектуры.

Согласно контракту, завершить монтаж светящихся конструкций необходимо к 5 августа. В департаменте уточнили, что сроки не изменились.

Сейчас на ул. Большой Покровской на участке от пл. Минина до ул. Октябрьской ведется установка "светового потолка". Также производится оформление световой иллюминацией улицы Рождественской, площади Горького, Нижне-Волжской набережной, площади Ленина и Чкаловской лестницы.

(световой потолок на Б. Покровской, фото из соцсети ВКонтакте Типичный Нижний Новгород) 

Кроме того, как рассказали в ведомстве, ведутся работы по изготовлению и установке объемно-пространственных конструкций "автомобиль Волга", "трамвай", "самолет".

По состоянию на 30 июля, световой трамвай на пл. Маркина уже был смонтирован. В настоящее время ведутся работы по его подключению. 

Напомним, Нижний Новгород к 800-летию украсят сферы, надписи, "световые потолки" и объемно-пространственные конструкции. Поставщик должен оказать услуги в два этапа. На первом - в срок до 5 августа 2021 года привезти и установить в знаковых местах города светящиеся конструкции; на втором - обслуживать в течение 4 месяцев - до 1 декабря, а затем демонтировать - до 20 декабря текущего года. После этого все объекты будут храниться на складе муниципального заказчика.

Победителем конкурса стал индивидуальный предприниматель Михайлов А. А. из Санкт-Петербурга. Основной вид деятельности ИП - деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями. Он предложил выполнить работу за 50,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода. Новое освещение появится на Канавинском мосту, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах, на фасадах зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского. Кроме того, подсветкой украсят памятники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства, памятник Ленину на площади Ленина.

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Теги:
800-летие Праздники
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