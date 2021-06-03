Внешний вид колонны со статуей музы у театра "Комедiя" в Нижнем Новгороде вернули к исходному. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили читатели.
Колонна получила утраченную ранее форму.
Напомним, в начале августа нижегородцы возмутились внешним видом колонны, который та приобрела после реставрации. Дело в том, что после проведенных работ она изменила свои цвет, текстуру и даже форму.
В "Комедiи" тогда пояснили, что реставрация колонны требовалась в связи с ее аварийным состоянием. Ее конструкции угрожали жизни и здоровью гостей театра.
При этом в театре отметили, что разрушение лепного декора происходило на протяжении всего времени существования колонны. В 2000 году декоративное покрытие колонны было сделано глянцевым "под гранит". Однако, уже в 2004 году ее перекрасили в матовый цвет. Декоративный элемент капители под шаром за эти годы также претерпел значительные изменения в связи с регулярным обрушением.
Ранее сообщалось, что в театре прорабатывается вопрос о "технической возможности усиления крепления капители к опорной трубе ствола колонны для дальнейшего придания объекту изначального облика".
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