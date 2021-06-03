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Общество

Колонне со статуей музы у нижегородского театра "Комедiя" планируется вернуть первоначальный облик

06 августа 2021 16:42  [105] Общество

Фото: фото из соцсети Facebook, Зоя Рюрикова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Колонне со статуей музы Талии у нижегородского театра "Комедiя" планируется вернуть первоначальный облик. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре.

В "Комедiи" пояснили, что ремонт колонны был выполнен подрядчиком в рамках работ по капремонту входной группы театра в связи с ее аварийным состоянием.

"Обращаем внимание, что на протяжении всего времени существования колонны происходило постепенное разрушение лепного декора, что угрожало жизни и здоровью гостей театра. Разрушение связано с конструкцией данного архитектурного элемента. Она представляет собой конструкцию из металлического каркаса с асбоцементным покрытием и декоративной штукатуркой. Работы, проведенные с колонной в 2021 году, также относятся к разряду поддерживающего косметического ремонта, направленного в первую очередь на безопасность зрителей театра, так как состояние обваливающейся капители стало угрожающим", - подчеркнули в театре.

Также собеседники агентства отметили, что в 2000 году декоративное покрытие колонны было сделано глянцевым "под гранит". Однако, уже в 2004 году ее перекрасили в матовый цвет. Декоративный элемент капители под шаром за эти годы также претерпел значительные изменения в связи с регулярным обрушением.

При этом в театре в настоящее время прорабатывается вопрос о "технической возможности усиления крепления капители к опорной трубе ствола колонны для дальнейшего придания объекту изначального облика".

Ранее сообщалось, что нижегородцы возмутились внешним видом колонны после реставрации. Дело в том, что после проведенных работ колонна изменила свои цвет, текстуру и даже форму.

Напомним, в 2021 году проводился ремонт входной группы театра "Комедiя". В рамках контракта были выполнены фундаментные работы, замена гранита на ступенях, ремонт фасада над главным входом, ремонт цоколя, установка стеклянных витражей. В ближайшее время планируется установка пандуса для маломобильных групп населения.

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Теги:
Ремонтные работы Театр
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