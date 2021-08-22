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Общество

Благоустройство сквера на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде должно завершиться до конца сентября

23 августа 2021 11:59  [53] Общество
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

Фото: администрация Канавинского района Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство сквера на ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28) в Нижнем Новгороде должно завершиться до конца сентября. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram. 

"Разруха, пройти нельзя. Корни деревьев перерублены, деревья погибают", - написала главе региона нижегородка о сегодняшнем состоянии сквера.

В ответ Глеб Никитин отметил, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев держит ситуацию на личном контроле.

"К подрядчику, который занимался сквером, применены санкции, в том числе административные и штрафные. Администрация района находится в тесном контакте с подрядчиком, задача стоит до конца сентября сквер сдать", - заявил он.

Напомним, что по контракту благоустройство сквера необходимо было выполнить до 15 июля 2021 года. В сквере должны быть предусмотрены зеленые насаждения, игровые площадки, лавочки и малые архитектурные формы. 

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Теги:
Благоустройство Сквер
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