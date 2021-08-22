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Общество

Поврежденную вандалами фотовыставку в Приокском районе восстановили и перенесут в другое место

17 сентября 2021 17:34  [182] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Поврежденную вандалами фотовыставку "Кузница Победы. Город трудовой доблести" у бывшего кинотеатра "Импульс" в Приокском районе восстановили. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Сейчас ей подыскивается новое место размещения, "где ей можно будет обеспечить надлежащую охрану". 

"Мне горько осознавать, что жители могут себе позволить такое отношение к вещам, которые были сделаны для них. Особенно, когда это касается войны – времени, когда наши бабушки и деды отдавали жизнь за наше будущее. Иначе как бесчувствием это не назовешь. Надеюсь, выставка продолжит работу в нашем районе, потому что большинству приокчан она действительно понравилась", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, экспозиция была установлена в рамках проекта "Уличные выставки в городском пространстве" и посвящена жизни Нижнего Новгорода (тогда г. Горький) в годы Великой Отечественной войны.

По словам руководителя проекта Сергея Чурадаева, злоумышленники уничтожили около половины экспонатов.

По факту вандализма направлено обращение в полицию.

Ранее сообщалось, что около 6 млн рублей потрачено на восстановление поврежденных вандалами объектов благоустройства в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Вандализм Выставка Приокский район
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