Одностороннее движение введут на улице Романтиков с 22 октября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 22 октября на улице Романтиков в Советском районе будет введено одностороннее движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения затронут участок дворового проезда в районе дома №1. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Согласно информации, изменения вводятся для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Кстати, въезд по "кирпич" (знак "Въезд запрещён") влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев или наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, с 16 сентября одностороннее движение введено на участке набережной Федоровского и улицы Суетинской, а 17 сентября на улице Кожевенной и прилегающих к ней дорожных участках. Кроме того, с 30 сентября одностороннее движение введено на участке улицы Ошарской.