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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 октября

09 октября 2021 13:28  [117] Общество
Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 2 октября

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 2 октября

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 643 новый случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 9 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зафиксировано 629 новых случаев COVID-19.

По информации на 9 октября, с начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 175 106 человек.

 

При этом на сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 159 223 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписаны 472 человека. Еще 35 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 6 901.

 

Напомним, что с 6 октября в регионе действуют изменения в указ - работа общепита в ночное время разрешена только на вынос. Школьники старших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".

Кроме этого, не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на "удалёнке". В первую очередь это относится к сотрудникам без прививки.

Массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу".

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

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Теги:
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