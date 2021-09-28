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Общество

Еще более 640 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

10 октября 2021 13:33  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 641 новый случай заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 643 новых случая COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 175 747 человек.

При этом 159 700 нижегородцев выздоровели, в том числе 477 человек были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 6 936 человек, 35 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.

Напомним, что с 6 октября в регионе действуют изменения в указ - работа общепита в ночное время разрешена только на вынос. Школьники старших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".

Кроме этого, не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на "удалёнке". В первую очередь это относится к сотрудникам без прививки.

Массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу".

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

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Теги:
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