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Общество

Более 660 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки

13 октября 2021 12:35  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 668 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 12 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 655 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 177 728 человек.

При этом 161 218 нижегородцев выздоровели, в том числе 495 человек были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 042 человек, 37 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 14%.

Напомним, что с 6 октября в регионе действуют изменения в указ - работа общепита в ночное время разрешена только на вынос. Школьники старших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".

Кроме этого, не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на "удалёнке". В первую очередь это относится к сотрудникам без прививки.

Массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу".

Пожилых нижегородцев также призвали соблюдать режим самоизоляции

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Теги:
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