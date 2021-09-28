Самолёт Superjet 100 авиакомпании "Россия" назовут в честь Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Авиакомпания "Россия" назовёт поступающие в парк самолеты отечественного производства Superjet 100 в честь Городов трудовой доблести. В ближайшее время на ливрею одного из воздушных судов авиакомпании будет нанесено название Дзержинска Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ "Роспатриотцентр".

Согласно информации, авиакомпании "Россия" и Роспатриотцентр подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому поступающие во флот самолёты Superjet 100 будут получать названия в честь Городов трудовой доблести. В 2020 году в этот список вошли первые 20 городов, а в 2021 году этот список был расширен до 44.

Напомним, 1 марта 2020 г. принят Федеральный закон №41-ФЗ "О почётном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". В мае 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения почётного звания Дзержинску. В ходе голосования инициативу поддержали более 242 тысяч человек. 9 сентября Указом президента РФ город Дзержинск был удостоен звания "Город трудовой доблести".

В авиакомпании уверены, что поскольку именные самолёты вызывают заинтересованность у пассажиров, это можно считать вкладом авиакомпании в поддержку традиции чтить подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу.

В настоящее время 31 воздушное судно авиапарка компании носит имена Uородов трудовой доблести. В частности, один из Boeing 747 назван в честь Нижнего Новгорода.