Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 октября 2021 17:26  [29] Самолёт Superjet 100 авиакомпании "Россия" назовут в честь Дзержинска
18 октября 2021 17:06  [80] Домашний арест главе департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону продлили до конца года
18 октября 2021 16:22  [82] Несколько сотен саженцев кедров высадили активисты на территориях нижегородских школ
18 октября 2021 16:11  [110] Юрий Шалабаев поручил увеличить число рабочих на стройплощадке детсада на ул. Зимина
18 октября 2021 16:05  [176] Льготы для некоторых пользователей платных парковок предлагается ввести в Нижнем Новгороде
18 октября 2021 15:43  [181] Новый мост через реку Беловскую построили в Ветлужском районе за 148 млн рублей
18 октября 2021 15:15  [153] "Центр 800" опроверг обрушение в Александровском саду
18 октября 2021 15:10  [561] Нижегородские метеорологи прогнозируют умеренно холодную зиму
18 октября 2021 14:24  [163] Более 440 протоколов за нарушение режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области за неделю
18 октября 2021 14:14  [465] Заморозки до -3 ° ожидаются в Нижегородской области 19 октября
Общество

Самолёт Superjet 100 авиакомпании "Россия" назовут в честь Дзержинска

18 октября 2021 17:26  [29] Общество

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Авиакомпания "Россия" назовёт поступающие в парк самолеты отечественного производства Superjet 100 в честь Городов трудовой доблести. В ближайшее время на ливрею одного из воздушных судов авиакомпании будет нанесено название Дзержинска Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ "Роспатриотцентр".

Согласно информации, авиакомпании "Россия" и Роспатриотцентр подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому поступающие во флот самолёты Superjet 100 будут получать названия в честь Городов трудовой доблести. В 2020 году в этот список вошли первые 20 городов, а в 2021 году этот список был расширен до 44.

Напомним, 1 марта 2020 г. принят Федеральный закон №41-ФЗ "О почётном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". В мае 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения почётного звания Дзержинску. В ходе голосования инициативу поддержали более 242 тысяч человек. 9 сентября Указом президента РФ город Дзержинск был удостоен звания "Город трудовой доблести".

В авиакомпании уверены, что поскольку именные самолёты вызывают заинтересованность у пассажиров, это можно считать вкладом авиакомпании в поддержку традиции чтить подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу.

В настоящее время 31 воздушное судно авиапарка компании носит имена Uородов трудовой доблести. В частности, один из Boeing 747 назван в честь Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Дзержинск История
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph