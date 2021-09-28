Архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной утвердили в Нижнем Новгороде Общество

Архитектурно-художественная концепция

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Речь идет об участке от Чкаловской лестницы до площади Сенной.

Согласно результатам анализа существующей ситуации, значительная часть конструкций устарела, многие сделаны из материала низкого качества и установлены хаотично без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

Концепция определяет потенциальные места размещения информационных конструкций, которые не будут нарушать внешний архитектурный облик города.

Напомним, что первые дизайн-проекты вывесок на фасадах разработали в Нижнем Новгороде для девяти улиц в 2019 году. Так, к примеру, было установлено, что в Нижегородском районе вывески должны представлять собой объемные буквы без подложки в рамке под цвет фасада.

Напомним также, что в октябре 2017 года нижегородская администрация утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов по ул. Большой Покровской, в ноябре 2017 года– по ул. Варварской, в августе 2018 года – ул.Белинского, в октябре 2020 – на ул. Минина, в марте 2021 года - на ул. Ошарской, в июне 2021 года - на ул.Большая Печерская и пр. Гагарина.

C полным перечнем архитектурно-художественных концепций улиц Нижнего Новгорода можно ознакомиться на геоинформационном портале города.