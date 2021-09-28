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Бизнес

"ТНС энерго НН" приостановило очное обслуживание клиентов с 25 октября по 7 ноября

25 октября 2021 12:37  [77] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В целях исполнения Указа губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности" "ТНС энерго НН" в период с 25 октября по 7 ноября прекращает очное обслуживание в Центрах обслуживания клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом, оставить обращение и направить сканированные копии документов можно дистанционно – на сайте компании в разделе "Написать обращение как частный клиент". Задать все интересующие вопросы можно по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.

После 7 ноября очное обслуживание будет возможно по предварительной записи по телефону: (831) 233-09-70 (пн-пт с 9:00 до 19:00).

О дальнейших изменениях порядка обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" дополнительно проинформирует на сайте компании в разделе "Новости".

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. Соответствующие изменения в Указ о введении режима повышенной готовности внёс глава региона Глеб Никитин. По его словам, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, в регионе приостанавливают деятельность многие организации. Массовые мероприятия при этом не проводятся.

СПРАВКА:

ПАО "ТНС энерго НН" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах РФ. Совокупный объём полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.

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Теги:
ТНС Энерго Электроэнергия
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