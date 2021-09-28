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Бизнес

Индивидуальный предприниматель украсит Нижний Новгород к Новому году и Рождеству

28 октября 2021 11:30  [27] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Индивидуальный предприниматель Матвеев Алексей Николаевич украсит Нижний Новгород к Новому году и Рождеству. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Он победил в электронном аукциона по поиску подрядчика, который выполнит работы по монтажу новогодней иллюминации. В результате торгов стоимость работ была снижена с 15,6 млн рублей до 10,02 млн рублей.

Напомним, что как и в прошлом году, на улицах города планируется установка световых перетяжек (Зеленский съезд, Похвалинский съезд, пр. Гагарина, ул. Коминтерна, участок от ул. Исполкома до ост. "Стадион Старт"), световых консолей (Канавинский мост, метромост, ул. Варварская, пл. Максима Горького), гирлянд и шаров.

(фото: из документация с сайта госзакупок)

Кроме того, предусмотрена установка объемно-пространственной композиции "Арка" на площади Минина и Пожарского и монтаж декоративных элементов на деревья в малом сквере на пл. Минина. Декоративное оформление деревьев появится и на ул. С.Акимова и в сквере им. Грабина.

(фото: из документация с сайта госзакупок)

От подрядчика также потребуется установить новогодние ели на пл. Горького и ул. Ярошенко. Согласно документации, деревья предоставит заказчик ("Городской центр градостроительства и архитектуры").

Все работы нужно будет выполнить до 25 декабря. Затем до 20 феврали украшения должны быть демонтированы.

Напомним, Нижний Новгород в этом году является "Новогодней столицей России-2022". Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась 9 января 2021 года в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021". Праздничные мероприятия стартуют в декабре и продолжатся в новогодние каникулы. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде объявлен конкурс на лучшее праздничное праздничное оформление предприятий.

СПРАВКА (с сайта rusprofile.ru):

ИП Матвеев А.Н. зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Основной вид деятельности компании - деятельность рекламных агентств. Также ИП осуществляет деятельность по 10 дополнительным направлениям.

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Теги:
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