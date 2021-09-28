Листерии обнаружены в котлетах нижегородского производителя Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов - котлет нижегородского производителя, обнаружил возбудителя листериоза - бактерии L.monocytogenes. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные исследования проводились в рамках частного обращения, пояснили в референтном центре. Производителю, название которого не уточняется, выданы рекомендации по устранению нарушений.

Listeria monocytogenes - вид патогенных бактерий, вызывающий инфекционный листериоз. Это анаэробная бактерия, способная выживать в присутствии или отсутствии кислорода. Листерии устойчивы во внешней среде и сохраняют жизнеспособность даже при низких температурах. А это означает, что охлаждённые и замороженные продукты тоже подвержены риску.

Листериоз – инфекционное заболевание, которое характеризуется преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы, развитием специфических образований в органах (в основном в печени). Проявлениями листериоза могут быть ангины и менингиты.

Листерии широко распространены в окружающей среде и поэтому постоянно заносятся на производство разными путями - через заражённое сырьё, вспомогательные материалы, упаковку. И одноразовая процедура санации предприятия не гарантирует последующий выпуск безопасной продукции, добавили в Россельхознадзоре. Необходим регулярный мониторинг присутствия листерий в сырье и на технологических поверхностях.

Ранее сообщалось, что мясные фрикадельки с кишечной палочкой выявили в Нижегородской области. Кроме того, ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в мясной продукции из Сосновского района.