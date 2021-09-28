Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 октября 2021 18:44  [76] Африканскую чуму свиней обнаружили в мясной продукции из Сосновского района
25 октября 2021 18:29  [77] Детскую площадку "Солнечная поляна" создали на месте пустыря в селе Вад по нацпроекту
25 октября 2021 18:06  [122] Экскурсии станут водить в самый старый деревянный дом Нижнего Новгорода
25 октября 2021 17:57  [119] Проверки норм эпидбезопасности прошли в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода 25 октября
25 октября 2021 17:22  [108] Ремонт дороги Городец - Зиняки - Кантаурово завершился в Нижегородской области
25 октября 2021 17:04  [104] Кормовой ячмень с высоким содержанием опасного токсина обнаружили в Нижегородской области
25 октября 2021 15:46  [192] Россиянам будут предоставлять два выходных для вакцинации
25 октября 2021 15:30  [151] Жанна Никонова: "Разработанная в НГЛУ система кураторства поможет центру компетенций наладить связь со студентами"
25 октября 2021 15:11  [160] Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов возобновили в Дзержинске
25 октября 2021 14:49  [130] Евгений Люлин направил поздравление с днем работника таможенной службы
Общество

Африканскую чуму свиней обнаружили в мясной продукции из Сосновского района

25 октября 2021 18:44  [76] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сосновском районе на предприятии по переработке мяса выявлена вспышка африканской чумы свиней. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области.

Напомним, первый очаг АЧС был выявлен в Сосновском районе 9 октября на территории личного подсобного хозяйства.

В ходе проведения комплекса мероприятий по ликвидации заболевания были изъяты и сожжены 73 домашние свиньи в личных подсобных хозяйствах. Затем была проведена вынужденная дезинфекция подворий, где содержались домашние свиньи. Причём два местных жителя отказались сдавать животных для утилизации.

Тем не менее, контрольные ветеринарно-полицейские посты в районе не были сняты сняты.

22 октября, при проведении лабораторных исследований мясных голубцов, произведенных ООО "Сосновские колбасы" (п. Сосновское, ул. Совхозная, д. 1, стр. 6, МПК), выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней.

После этого, 25 октября состоялось внеочередное заседание комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. На комиссии принято решения о проведение комплекса мер, направленных на недопущение распространения вируса АЧС посредством мясной продукции. Специальная комиссия проводит расследование данной вспышки.

Ранее африканскую чуму свиней обнаружили в продукции, выработанной на ООО "Кстовский мясокомбинат". Указом Губернатора Нижегородской области на территории предприятия установлен карантин по африканской чуме свиней с 30 сентября 2021 года до особого распоряжения.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЧС Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph