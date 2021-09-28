Африканскую чуму свиней обнаружили в мясной продукции из Сосновского района Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сосновском районе на предприятии по переработке мяса выявлена вспышка африканской чумы свиней. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области.

Напомним, первый очаг АЧС был выявлен в Сосновском районе 9 октября на территории личного подсобного хозяйства.

В ходе проведения комплекса мероприятий по ликвидации заболевания были изъяты и сожжены 73 домашние свиньи в личных подсобных хозяйствах. Затем была проведена вынужденная дезинфекция подворий, где содержались домашние свиньи. Причём два местных жителя отказались сдавать животных для утилизации.

Тем не менее, контрольные ветеринарно-полицейские посты в районе не были сняты сняты.

22 октября, при проведении лабораторных исследований мясных голубцов, произведенных ООО "Сосновские колбасы" (п. Сосновское, ул. Совхозная, д. 1, стр. 6, МПК), выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней.

После этого, 25 октября состоялось внеочередное заседание комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. На комиссии принято решения о проведение комплекса мер, направленных на недопущение распространения вируса АЧС посредством мясной продукции. Специальная комиссия проводит расследование данной вспышки.

Ранее африканскую чуму свиней обнаружили в продукции, выработанной на ООО "Кстовский мясокомбинат". Указом Губернатора Нижегородской области на территории предприятия установлен карантин по африканской чуме свиней с 30 сентября 2021 года до особого распоряжения.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует.