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Общество

Евгений Люлин: "Вклад в школу - это всегда вклад в будущее"

08 ноября 2021 16:43  [50] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 8 ноября принял участие в открытии лысковской средней школы № 3 после капитального ремонта.

"Я очень рад этому масштабному событию, и хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте. Вклад в школу - это всегда вклад в будущее. Я сам учился в этой школе. И когда речь зашла о капитальном ремонте заведения, лично контролировал ход строительства. Образовательное учреждение получилось современным, хорошо оснащенным и очень красивым. Уверен, что и дети, и педагоги будут с удовольствием погружаться в образовательный процесс в обновленной школе. Ремонт образовательного учреждения начался в 2020 году. Школа была включена в госпрограмму "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области", - отметил Евгений Люлин.

"Прошло чуть больше года и сегодня школа полностью преобразилась внутри и снаружи - красивые коридоры и классы, обновленный спортзал, большая столовая, современные учебные кабинеты, оборудованы интерактивными средствами обучения, что позволяет на более высоком уровне реализовывать образовательные программы по всем предметам школьной программы. На территории школы появилось спортивное ядро, состоящее из футбольного и баскетбольного(совмещенного с волейбольным) полей, беговой дорожки, воркаута, оборудованных резиновым покрытием и соответствующим оборудованием. Также вдоль школы установлена полоса препятствий, позволяющая готовиться к спортивным и военно-патриотическим соревнованиям", - рассказал спикер ЗСНО.

"Сегодня обновлённая школа распахнула свои двери. В ней будут обучаться порядка 730 детей. Педагогический коллектив состоит из 37 учителей. Все имеют высшее профессиональное образование.87 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию. Пусть этот школа станет для детей настоящим "вторым домом", где им всегда будет светло, уютно, куда они захотят возвращаться, чтобы вновь и вновь заниматься с любимыми педагогами. Желаю всем ученикам хороших отметок и всестороннего развития!" - подчеркнул Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин капремонт Школы
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