Школу № 3 города Лысково отремонтировали и полностью оснастили за 45 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В средней школе №3 города Лысково завершился капитальный ремонт. Стоимость работ составила 45 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета по программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Школа №3 - одна из самых крупных школ Лыскова, в ней обучаются более 700 детей. Трёхэтажное здание построено в 1962 году.

Во время капремонта в школе были заменены кровля, лестничные марши, оконные блоки, отремонтирован фасад, благоустроена пришкольная территория, установлено видеонаблюдение. Кроме того, в школе провели кабельный интернет и полностью обновили базу компьютеров.

Также образовательное учреждение укомплектовали новой школьной мебелью для учащихся и педагогов. В кабинете физики установлена поточная система для электроснабжения практических работ на уроках и во внеурочное время. В кабинете химии появилась электронная периодическая система Менделеева. Кабинет информатики теперь оснащен оборудованием для занятий робототехникой.

Также в школе обновили столовую, оборудовали просторный гардероб.

По словам главы Минобра Нижегородской области Ольги Петровой, госпрограмма "Капитальный ремонт образовательных организаций" реализуется в регионе с 2019 года. Она рассчитана на шесть лет - до 2024 года. Объём ее финансирования составляет более 12,9 млрд рублей.

В 2019-2020 годах комплексно отремонтировано 10 школ, отдельные виды работ проведены в 147 школ и 156 детсадах. В 2021 году запланирован комплексный ремонт в 8 школах, еще в 58 школах и 76 детсадах – отдельные виды работ.

"В 2022 году программа продолжится. Комплексный капитальный ремонт планируется выполнить в двух школах, отдельные виды работ — в 50 школах и 58 детских садах", - добавила Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что компанию "Старком" оштрафовали на 6,6 млн рублей за срыв сроков капремонта школы в Ленинском районе Нижнего Новгорода: подрядная организация не выполнила предусмотренные контрактом условия и не завершила своевременно необходимый объём работ.