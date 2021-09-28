Первое предприятие торговли стало участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области Бизнес

Нижегородские предприятия торговли начали присоединяться к нацпроекту "Производительность труда". Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возможность внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта у предприятий сферы торговли появилась в 2021 году.

Программу повышения производительности труда на предприятиях реализуют специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК).

"Нижегородская область – один из лидеров по реализации национального проекта "Производительность труда". Промышленные предприятия уже ощутили преимущества участия. Ряд предприятий смог серьезно повысить производительность труда и получить новые возможности для развития. Приглашаем к участию и предприятия других отраслей", - сказал Глеб Никитин.

Первым нижегородским предприятием торговли - участником национального проекта "Производительность труда" - стало ООО "Евроснаб". Компания выступает поставщиком оборудования для сельскохозяйственных производителей, промышленных предприятий и животноводческих комплексов.

"Для ритейлеров участие в нацпроекте "Производительность труда" - это возможность улучшить качество и увеличить скорость работы с клиентами, автоматизировать рабочие процессы и унифицировать обработку документов. Торговля - самый масштабный сектор нашей экономики, объединяющий около 45 тысяч предприятий, поэтому перспективы внедрения бережливых технологий в этой сфере серьезные", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, внедрением бережливых технологий на предприятии занимаются специалисты ФЦК.

"Сейчас специалисты Федерального центра компетенций проводят на предприятии аудит и уже выбрали совместно с руководством предприятия поток-образец, на котором инструменты бережливого производства будут внедряться в первую очередь", - сказал Максим Черкасов.

Руководитель проектов ФЦК Алексей Голубев отметил, что с июля 2019 года компания "Евроснаб" стала официальным дилером одного из крупных производителей оборудования для молочного животноводства.

"В качестве пилотного потока была выбрана отработка заявок на обеспечение оборудованием. Сейчас мы производим картирование процесса и оцифровку текущих проблем. Кроме того, параллельно запустили еще один проект - по оптимизации продажи зерна", - рассказал Алексей Голубев.

Напомним, что подать заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" можно на ИТ-платформе производительность.рф, заполнив соответствующую форму. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00.

По количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" Нижегородская область заняла первое место в стране. Так, по плану, к концу 2021 года участниками нацпроекта должны были стать 98 компаний, но уже сейчас таких компаний более 160.