Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
08 ноября 2021 17:45  [92] Первое предприятие торговли стало участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области
08 ноября 2021 16:32  [104] ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно "протестировать" свои продукты и сервисы
08 ноября 2021 13:53  [115] "Ростелеком" внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для бизнеса
08 ноября 2021 13:25  [198] Нижегородские предприятия легпрома могут получить субсидии до 3 млн рублей на развитие интернет-торговли
08 ноября 2021 12:30  [126] "Виртуальная АТС" от "Ростелекома" доступна уже более чем в 500 городах
08 ноября 2021 10:44  [142] Банк "Открытие" на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool
06 ноября 2021 16:13  [306] Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде
04 ноября 2021 14:36  [842] Нижегородские инновационные проекты получили в сентябре-октябре 111 млн рублей грантовой поддержки
03 ноября 2021 14:39  [402] Исследование МегаФона: около 3,6% жителей Нижнего Новгорода уехали на период нерабочих дней
03 ноября 2021 13:52  [444] Банк "Открытие" выдал более почти 6 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области
Бизнес

Первое предприятие торговли стало участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области

08 ноября 2021 17:45  [92] Бизнес

Нижегородские предприятия торговли начали присоединяться к нацпроекту "Производительность труда". Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возможность внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта у предприятий сферы торговли появилась в 2021 году.

Программу повышения производительности труда на предприятиях реализуют специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК).

"Нижегородская область – один из лидеров по реализации национального проекта "Производительность труда". Промышленные предприятия уже ощутили преимущества участия. Ряд предприятий смог серьезно повысить производительность труда и получить новые возможности для развития. Приглашаем к участию и предприятия других отраслей", - сказал Глеб Никитин.

Первым нижегородским предприятием торговли - участником национального проекта "Производительность труда" - стало ООО "Евроснаб". Компания выступает поставщиком оборудования для сельскохозяйственных производителей, промышленных предприятий и животноводческих комплексов.

"Для ритейлеров участие в нацпроекте "Производительность труда" - это возможность улучшить качество и увеличить скорость работы с клиентами, автоматизировать рабочие процессы и унифицировать обработку документов. Торговля - самый масштабный сектор нашей экономики, объединяющий около 45 тысяч предприятий, поэтому перспективы внедрения бережливых технологий в этой сфере серьезные", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, внедрением бережливых технологий на предприятии занимаются специалисты ФЦК.

"Сейчас специалисты Федерального центра компетенций проводят на предприятии аудит и уже выбрали совместно с руководством предприятия поток-образец, на котором инструменты бережливого производства будут внедряться в первую очередь", - сказал Максим Черкасов.

Руководитель проектов ФЦК Алексей Голубев отметил, что с июля 2019 года компания "Евроснаб" стала официальным дилером одного из крупных производителей оборудования для молочного животноводства.

"В качестве пилотного потока была выбрана отработка заявок на обеспечение оборудованием. Сейчас мы производим картирование процесса и оцифровку текущих проблем. Кроме того, параллельно запустили еще один проект - по оптимизации продажи зерна", - рассказал Алексей Голубев.

Напомним, что подать заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" можно на ИТ-платформе производительность.рф, заполнив соответствующую форму. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00.

По количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" Нижегородская область заняла первое место в стране. Так, по плану, к концу 2021 года участниками нацпроекта должны были стать 98 компаний, но уже сейчас таких компаний более 160.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Предприниматели Производство
Поделиться:
Новости по теме
20 октября 2021 14:49  [536] Число нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" возросло до 160
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph