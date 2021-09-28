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Общество

Большинство жителей России считает участие в переписи населения своим долгом

09 ноября 2021 11:33  [101] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Фонд общественного мнения в октябре провёл социологический опрос: жителей страны спрашивали об отношении к Всероссийской переписи населения и готовности участвовать в ней. О результатах опроса рассказал Росстат.

Так, 75% россиян заявили о необходимости переписи, а 64% уверены, что участие в ней – долг каждого.

На вопрос: "С какой целью проводят Всероссийские переписи населения?" 58% респондентов ответили: для выяснения численности и структуры населения. Также участники опроса называли варианты: для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для выяснения положения дел в стране, проблем населения; улучшения жизни людей и т.д.

В том, что участие в переписи – долг каждого, уверено большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе в возрасте 18-30 лет (47% согласны, 11% затруднились ответить).

36% участников опроса планировали дождаться переписчика дома, 9% хотели бы прийти на переписной участок - в основном, так отвечали люди 60+. 27% респондентов пожелали переписаться в электронном виде - в основном, за такой вариант переписи выступают 48% опрошенных в возрасте 18-30 лет и 39% – 31-45 лет.

По данным Росстата, на 9 ноября в России переписалось почти 130 млн человек (89% населения страны), из них почти 24 млн – на портале госуслуг. В Нижегородской области участие в переписи приняло более 2,5 млн жителей (81% населения региона), из них 443 тыс. человек прошли перепись онлайн.

Перепись на Госуслугах оказалась востребованной, поэтому возможность онлайн-переписи продлена до 14 ноября (изначально планировалось, что до 8 ноября).

Напомним, что Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября (в труднодоступных районах страны - до 20 декабря.). Основными её задачами является определить точную численность населения в регионе - и по стране в целом, получить данные о составе домохозяйств, реальной брачной структуре, национальности, условиях жизни людей и уровне образованности. Данные лягут в основу расчётов для будущих национальных проектов.

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