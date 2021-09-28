Грузовым автомобилям запретят парковаться на улице Голубева в Нижнем Новгороде

Перекрёсток ул. Голубева - ул. Даргомыжского
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В Ленинском районе Нижнего Новгорода с 1 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку грузовых автомобилей на участке улицы Голубева. Об этом сообщили в городском дептрансе.
В частности, ограничения затронут участок от дома №3 по ул. Голубева до перекрёстка с улицей Даргомыжского. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что данное решение принято по многочисленным обращениям местных жителей, поскольку припаркованные большегрузы затрудняют движение автомобилей по улице и создают проблемы для жителей близлежащих к дороге домов.
Напомним, также в Ленинском районе с 24 ноября будет введён запрет на стоянку транспортных средств на улице Даргомыжского в районе дома №14.
Ранее сообщалось, что с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Алексеевской. Кроме того, временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября: данные меры вводятся в связи с нанесением дорожной разметки и будут носить временный характер.
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