Грузовым автомобилям запретят парковаться на улице Голубева в Нижнем Новгороде Общество

Перекрёсток ул. Голубева - ул. Даргомыжского Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе Нижнего Новгорода с 1 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку грузовых автомобилей на участке улицы Голубева. Об этом сообщили в городском дептрансе.

В частности, ограничения затронут участок от дома №3 по ул. Голубева до перекрёстка с улицей Даргомыжского. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что данное решение принято по многочисленным обращениям местных жителей, поскольку припаркованные большегрузы затрудняют движение автомобилей по улице и создают проблемы для жителей близлежащих к дороге домов.

Напомним, также в Ленинском районе с 24 ноября будет введён запрет на стоянку транспортных средств на улице Даргомыжского в районе дома №14.

Ранее сообщалось, что с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Алексеевской. Кроме того, временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября: данные меры вводятся в связи с нанесением дорожной разметки и будут носить временный характер.