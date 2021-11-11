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Бизнес

Всем ТЦ удалось обеспечить доступ нижегородцев к пунктам вакцинации через отдельные входы

12 ноября 2021 12:49  [325] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Всем торговым центрам Нижнего Новгорода удалось обеспечить доступ жителей города к пунктам вакцинации через отдельные входы без необходимости предъявлять QR-код. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна с руководством нижегородских ТЦ.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства региона, основной темой обсуждения были особенности работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Главная задача, которая стоит сейчас перед нами, – это снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Болезнь очень опасная и непредсказуемая. Приходится принимать решения оперативно, и неудивительно, что при применении некоторых инструментов возникают вопросы. Для их решения, мы постоянно находимся с предпринимателями на связи", - сказал Андрей Саносян.

"Что касается торговых центров, у нижегородцев должен быть свободный доступ к пунктам вакцинации, продуктовым магазинам и аптекам везде, где это возможно организовать. В то же время, у всех торговых центров различная планировка, поэтому и решения необходимо прорабатывать точечно. К примеру, сейчас на некоторых площадках стоит вопрос с размещением людей на время ожидания очереди на вакцинацию. Планируем собраться, посмотреть, что можно сделать, как улучшить ситуацию", - добавил он.

Кроме того, в ходе встречи был озвучен ряд предложений об оптимизации работы торговых центров в условиях распространения коронавируса. Заместитель губернатора пообещал предпринимателям их проанализировать и дать "обратную связь" по каждому.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал журналистам, что владельцы нижегородских торговых центров просят закрыть пункты вакцинации от COVID-19, поскольку им сложно организовать проход людей к ним.

Отметим, что доступ посетителей в нижегородские ТЦ сейчас возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или иммунизации и предъявлении паспорта, а также по мультипассам.  

Напомним, привиться против коронавируса можно в торговых центрах: "Индиго", "Фантастика",  "Седьмое небо", "Небо". Они работают на протяжении всего дня. Всего в Нижегородской области организовано почти 150 пунктов вакцинации.

Добавим, что нижегородские пункты вакцинации от COVID-19 стали доступны в приложениях "Яндекс.Карты" и "Google Карты".

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Теги:
Вакцина Коронавирус Торговый центр
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