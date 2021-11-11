Росприроднадзор начал повторное обследование свалки на территории СНТ "Родник" в Нижнем Новгороде Общество

Свалка на территории СНТ Родник в Нижнем Новгороде в настоящее время Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты Управления Росприроднадзора по Нижегородской области провели выездное обследование свалки строительных и бытовых отходов в границах бывшего СНТ "Родник" на улице Чачиной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства



Уточняется, что проверка инициирована в рамках исполнения протокола совещания у зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко и поручения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Как отметил руководитель Управления Сергей Соломатин, в своё время удалось прекратить сюда незаконный завоз отходов, но дело должно быть доведено до логического завершения. Свалка должна быть ликвидирована, территория рекультивирована, подчеркнул глава ведомства.

В настоящее время проводятся геодезические исследования, уточняется площадь свалки и объём накопленных отходов. Обновлённые данные станут основой для дальнейшей работы региональных властей по разработке проекта рекультивации.

Напомним, территория бывшего СНТ "Родник" захламлялась более 10 лет. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Росприроднадзор подключился к ситуации в августе 2018 года. Ведомство провело целый комплекс контрольно-надзорных мероприятий, ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки, завоз отходов был прекращён, все материалы по итогам проведенной работы были переданы в правоохранительные органы.

Свалка расположена на территории 38 земельных участков садоводческого товарищества. Владельцами большинства участков являются пять физических лиц.

В августе 2019 года нижегородские полицейские задержали четырёх подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник". По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.