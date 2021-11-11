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Общество

Почти 400 единиц спецтехники и около 900 рабочих дежурили на дорогах Нижнего Новгорода за минувшие сутки

16 ноября 2021 17:43  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На дорогах Нижнего Новгорода за минувшие сутки дежурили 386 единиц специализированной техники и 884 дорожных рабочих. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как пояснили в департаменте, в дневную смену работали 267 машин: 81 комбинированная дорожная машина, 69 плужно-щеточных тракторов, 38 ковшовых погрузчиков, 30 самосвалов и 49 других видов техники). Кроме того, на улицах города работали 719 человек.

Ночью было задействовано 119 машин: 71 к.д.м., 22 плужно-щеточных трактора, 13 ковшовых погрузчиков, 7 самосвалов и 6 единиц других видов техники. Кроме того, в ночную смену вышли 165 дорожных рабочих.

За минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода было вывезено 122 кубометра снега, а также откачано 270,5 кубометра воды. Уборка снега на проезжих частях, придомовых территориях, общественных пространствах продолжается, добавили в дептрансе.

Напомним, жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что основные дороги Нижнего Новгорода этой зимой будут обрабатывать противогололедными материалами без песка.

Также сообщалось, что этой зимой на дороги города без учёта погрузочно-самосвальной техники выйдет 430 единиц специализированной техники. В этом году за счёт покупки 207 коммунальных машин парк был обновлён почти наполовину. Кроме того, на первое время закуплено 57 тыс тонн песко-соляной смеси.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги ЖКХ
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