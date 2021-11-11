Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Определяются места для установки новогодних елей
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
17 ноября 2021 16:09  [75] Почти 30 млн рублей требуется для ремонта общественных бань в Нижнем Новгороде
17 ноября 2021 14:09  [145] Почти 1 млрд рублей требуется для расселения аварийного фонда в Нижегородской области
17 ноября 2021 12:03  [178] Профильная комиссия Гордумы одобрила изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 76,5 млн рублей
16 ноября 2021 18:06  [250] Правительство России утвердило размер пособия по безработице
16 ноября 2021 13:33  [200] Артем Кавинов: "В проекте бюджета будут максимально отражены инициативы народной программы"
16 ноября 2021 12:12  [172] Социально значимые поправки "Единой России" ко второму чтению проекта бюджета поддержали в Госдуме
16 ноября 2021 09:16  [235] Проект бюджета Дзержинска на 2022 год внесен в Гордуму
15 ноября 2021 18:28  [331] Линии наружного освещения Нижнего Новгорода могут достроить по концессии
15 ноября 2021 18:11  [280] Нижегородская администрация планирует следить за уборкой города при помощи "умных остановок"
15 ноября 2021 17:52  [574] Доход Нижнего Новгорода от платных парковок составил 8,4 млн рублей
Экономика

Почти 30 млн рублей требуется для ремонта общественных бань в Нижнем Новгороде

17 ноября 2021 16:09  [75] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 30 млн рублей требуется для ремонта общественных бань МП "Нижегородские бани" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 17 ноября.

По его словам, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода были отремонтированы фасады трех из 10 действующих сегодня бань - на ул. Ковалихинской, ул. Новой и пр. Ильича. На проведение данных работ была выделена субсидия 4,7 млн рублей.

На сегодняшний день предприятием просчитана сумма, необходимая для приведения всех общественных бань в порядок - 29,7 млн рублей. Средства будут направлены, преимущественно, на замену смесителей и декоративный ремонт. Еще 4,3 млн рублей требуется на модернизацию котельной на ул. Ковалихинская, проектные работы уже завершены.

Как рассказал Денис Скалкин, в настоящие время осуществляется поиск средств внутри предприятия, но финансирование со стороны администрации также потребуется.

По информации главы департамента, за 10 месяцев 2021 года предприятие оказало услуги помывки 248,6 тысячи человек, 96,4 тысячи человек посетили общие отделения.

Напомним, стоимость одного посещения МП "Нижегородские бани" продолжительностью два часа вне зависимости от дня недели составляет 310 рублей.

СПРАВКА:

В ведение МП "Нижегородские бани" находятся 10 общественных бань на следующих улицах: Ковалихинская, Новая, Профинтерна, Чаадаева, Волжская, Свободы, пр. Ильича, Батумская, пос. Кудьма, пос. Новинки. В них 16 общих отделений, 3 отделения люкс и 23 парных номера. Также в ведении предприятия 4 газовых котельных.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph