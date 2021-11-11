Почти 30 млн рублей требуется для ремонта общественных бань в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 30 млн рублей требуется для ремонта общественных бань МП "Нижегородские бани" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 17 ноября.

По его словам, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода были отремонтированы фасады трех из 10 действующих сегодня бань - на ул. Ковалихинской, ул. Новой и пр. Ильича. На проведение данных работ была выделена субсидия 4,7 млн рублей.

На сегодняшний день предприятием просчитана сумма, необходимая для приведения всех общественных бань в порядок - 29,7 млн рублей. Средства будут направлены, преимущественно, на замену смесителей и декоративный ремонт. Еще 4,3 млн рублей требуется на модернизацию котельной на ул. Ковалихинская, проектные работы уже завершены.

Как рассказал Денис Скалкин, в настоящие время осуществляется поиск средств внутри предприятия, но финансирование со стороны администрации также потребуется.

По информации главы департамента, за 10 месяцев 2021 года предприятие оказало услуги помывки 248,6 тысячи человек, 96,4 тысячи человек посетили общие отделения.

Напомним, стоимость одного посещения МП "Нижегородские бани" продолжительностью два часа вне зависимости от дня недели составляет 310 рублей.

СПРАВКА:

В ведение МП "Нижегородские бани" находятся 10 общественных бань на следующих улицах: Ковалихинская, Новая, Профинтерна, Чаадаева, Волжская, Свободы, пр. Ильича, Батумская, пос. Кудьма, пос. Новинки. В них 16 общих отделений, 3 отделения люкс и 23 парных номера. Также в ведении предприятия 4 газовых котельных.