Администрация Нижнего Новгорода может расторгнуть контракт на строительство водоотведения на "Малиновой гряде"

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Администрация Нижнего Новгорода может расторгнуть контракт с АО "Ирмаст-холдинг" на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Малиновая гряда". Об этом сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 17 ноября.
"Малиновая гряда сейчас в зоне риска. В понедельник у меня запланирована встреча с руководством компании, будем решать, расторгать с ними контракт или нет. Скорее всего, будем выходить на расторжение", - сказал он.
При этом, по словам Дмитрий Сивохина, ранее подрядчик заявлял о намерении завершить строительство объекта на 98% до конца года.
"Подрядчик из числа не самых, мягко говоря, сознательных. Посмотрим на его успехи за последнее время", - отметил замглавы города.
Он также добавил, что АО "Ирмаст-холдинг" планирует до конца года завершить работы по благоустройству территории пр. Гагарина у кинотеатра "Электрон", где ранее проводилась прокладка канализационного коллектора. Планировалось выполнить эти работы к октябрю.
Напомним, нижегородские депутаты одобрили выделение 21 млн рублей из бюджета города на строительство сооружения в "Малиновой гряде" в 2019 году, 181 млн рублей – в 2020 году и 71,1 млн рублей в 2021 году.
СПРАВКА:
Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями "Слудинская" и "Малиновая гряда" с водозаборами из реки Ока.
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