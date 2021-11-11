Администрация Нижнего Новгорода может расторгнуть контракт на строительство водоотведения на "Малиновой гряде" Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода может расторгнуть контракт с АО "Ирмаст-холдинг" на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Малиновая гряда". Об этом сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 17 ноября.

"Малиновая гряда сейчас в зоне риска. В понедельник у меня запланирована встреча с руководством компании, будем решать, расторгать с ними контракт или нет. Скорее всего, будем выходить на расторжение", - сказал он.

При этом, по словам Дмитрий Сивохина, ранее подрядчик заявлял о намерении завершить строительство объекта на 98% до конца года.

"Подрядчик из числа не самых, мягко говоря, сознательных. Посмотрим на его успехи за последнее время", - отметил замглавы города.

Он также добавил, что АО "Ирмаст-холдинг" планирует до конца года завершить работы по благоустройству территории пр. Гагарина у кинотеатра "Электрон", где ранее проводилась прокладка канализационного коллектора. Планировалось выполнить эти работы к октябрю.

Напомним, нижегородские депутаты одобрили выделение 21 млн рублей из бюджета города на строительство сооружения в "Малиновой гряде" в 2019 году, 181 млн рублей – в 2020 году и 71,1 млн рублей в 2021 году.

СПРАВКА:

Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями "Слудинская" и "Малиновая гряда" с водозаборами из реки Ока.