Восьмой ретро-трамвай доставлен в Нижний Новгород

Восьмой из 11 закупленных ретро-трамваев доставлен в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".
Речь идет о трамвайных вагонах модели 71−415 "Ретро". Их произвели на заводе "Уралтрансмаш".
В настоящее время новый вагон проходит оформление после технической приемки. Затем он выйдет на трамвайный маршрут №2 "Городское кольцо".
На предприятии отметили, что до конца текущей недели на маршрут выйдут три новых трамвая.
Напомним, что на приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.
Как сообщалось ранее, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.
Напомним также, что нижегородцы назвали ретро-трамваи новой достопримечательностью города.
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