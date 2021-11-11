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Общество

Восьмой ретро-трамвай доставлен в Нижний Новгород

23 ноября 2021 14:22  [38] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восьмой из 11 закупленных ретро-трамваев доставлен в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Речь идет о трамвайных вагонах модели 71−415 "Ретро". Их произвели на заводе "Уралтрансмаш". 

В настоящее время новый вагон проходит оформление после технической приемки. Затем он выйдет на трамвайный маршрут №2 "Городское кольцо".

На предприятии отметили, что до конца текущей недели на маршрут выйдут три новых трамвая.

Напомним, что на приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Как сообщалось ранее, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.

Напомним также, что нижегородцы назвали ретро-трамваи новой достопримечательностью города.

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Теги:
Трамвай Транспорт
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