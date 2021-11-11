Олег Лавричев: "Местные сообщества – это двигатель устойчивого развития территорий" Общество

Олег Лавричев Фото: администрация Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 23 ноября принял участие в межрегиональном форуме "Активный житель". Форум проходит в Нижнем Новгороде в третий раз, в этом году его темой стало развитие местных сообществ.

В качестве почетных гостей на мероприятии выступили глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Станкевич, председатель Общенациональной ассоциации ТОС, депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Кидяев. В работе форума также принял участие заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев.

Для участия в форуме в онлайн- и оффлайн-формате зарегистрировались более 500 человек из 80 городов России. Представители власти, бизнеса и социального сектора обсудили тренды в развитии местных сообществ и обменялись успешными технологиями их создания, в том числе на базе соседских центров.

В рамках пленарного заседания спикер городской Думы Олег Лавричев рассказал об успешных нижегородских практиках в развитии местных сообществ и об участии депутатов в этой работе.

Олег Лавричев подчеркнул, что деятельность локальных сообществ определяет будущее развитие территорий и она созвучна тем потребностям, которые формулируют жители в своих инициативах. "А дело органов власти – слышать эти инициативы, иметь возможности и ресурсы их поддерживать", – заявил он.

Председатель Гордумы отметил, что важная роль в развитии местных сообществ принадлежит территориальному общественному самоуправлению: "Практике ТОС в Нижнем Новгороде уже 25 лет, и, кончено, местные инициативы жителей, областные проекты и муниципальные программы реализуются при деятельном участии ТОС и их активов". В качестве примера Олег Лавричев привел проект инициативного бюджетирования "Вам решать!", к реализации которого активно подключились Советы ТОС.

"В прошлом году из областного бюджета и при софинансировании со стороны города было выделено более 160 млн рублей на инициативные проекты, в каждом районе реализовано от 5 до 10 местных инициатив, – сообщил он. – В отдельных микрорайонах отремонтировали дороги, благоустроили дворы, построили детские и спортивные площадки – всё это инициативы жителей, которые нашли воплощение при поддержке ТОС, депутатов и органов власти".

По словам Олега Лавричева, новым форматом развития ТОС стали соседские центры, в создании которых непосредственное участие принимали депутаты городской Думы. Как было отмечено на форуме, сейчас в Нижнем Новгороде существует 63 ТОСа и 9 соседских центров. В конце этого года и в начале следующего откроются еще четыре соседских центра.

Олег Лавричев в своем выступлении отдельно остановился на вовлечении в развитие местных сообществ самой мобильной и «генерирующей» части горожан – молодежи. Он рассказал об инициативных проектах Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода и о деятельности созданного в рамках партпроекта "Единой России" "Локомотивы роста" Совета работающей молодежи Нижегородской области. "Мы создаем возможности для вовлечения молодежи в реальную, практическую и приносящую пользу деятельность", – резюмировал он.

В заключении Олег Лавричев подчеркнул, что образовательный форум "Активный гражданин" является важной площадкой для обсуждения существующих механизмов, методов и технологий в вопросах развития местных сообществ и пожелал всем его участникам продуктивной работы. "Это важно, потому что местные сообщества и есть двигатель устойчивого развития территорий", – отметил он.

Ранее сообщалось, что четыре новых соседских центра откроются в Нижнем Новгороде в декабре 2021 – январе 2022 года.