Одностороннее движение введено на местном проезде площади Сенной Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Одностороннее движение введено на местном проезде площади Сенной. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, такая мера введена для повышения безопасности движения транспортных средств и пропускной способности площади.

Раньше автомобили, выезжающие на площадь со стороны улицы Тургенева и Новосолдатской и направляющиеся в сторону площади Минина и Пожарского, вынуждены были пересекать несколько рядов транспортных средств на коротком участке дороги, что приводило к задержке движения автомобилей, идущих с улицы Максима Горького.

Ранее на площади Сенной изменили недавно введённую схему движения и разрешили левый поворот с улицы Минина на Казанский съезд на светофоре. Кроме того, с 30 сентября на площади Сенной ограничена парковка.