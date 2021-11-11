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Одностороннее движение введено на местном проезде площади Сенной. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, такая мера введена для повышения безопасности движения транспортных средств и пропускной способности площади.
Раньше автомобили, выезжающие на площадь со стороны улицы Тургенева и Новосолдатской и направляющиеся в сторону площади Минина и Пожарского, вынуждены были пересекать несколько рядов транспортных средств на коротком участке дороги, что приводило к задержке движения автомобилей, идущих с улицы Максима Горького.
Ранее на площади Сенной изменили недавно введённую схему движения и разрешили левый поворот с улицы Минина на Казанский съезд на светофоре. Кроме того, с 30 сентября на площади Сенной ограничена парковка.
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