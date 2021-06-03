Новая схема движения транспорта организована по площади Сенной Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новая схема движения транспорта организована по площади Сенной. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, сейчас для удобства пешеходов на данном дорожном участке созданы три островка безопасности. В районе выезда на площадь с улицы Минина установлен дополнительный светофорный объект, разводящий транспортные и пешеходные потоки во времени.

Также среди изменений - организация движения с разных сторон города.

Так, чтобы попасть на площадь Минина со стороны микрорайона Верхние Печеры необходимо будет повернуть направо на новый участок дороги и далее налево по своему маршруту.

Кроме этого, увеличено до пяти количество полос для движения со стороны Казанского съезда: три полосы для поворота налево и две для движения прямо.

Проезжающие площадь со стороны ул. Минина водители должны будут повернуть направо, перестроиться и повернуть налево на новый участок дороги, чтобы попасть в сторону Казанского съезда.

А водители с ул. Максима Горького, двигающиеся в сторону Казанского съезда, будут выезжать на новый участок дороги, и далее на ул. Минина или Казанский съезд.

В заключение мэр города отметил, что сейчас на площади расставлены знаки, которые показывают, как работает новая схема движения.

"Вместе со специалистами ГИБДД мы будем мониторить ситуацию и при необходимости вносить изменения в схему движения", – заявил Юрий Шалабаев.